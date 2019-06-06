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تعرف على رسالة شيرين عبد الوهاب إلى هيفاء وهبي

الخميس 06/يونيو/2019 - 03:05 ص
تعرف على رسالة شيرين عبد الوهاب إلى هيفاء وهبي
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الفجر الفني
 
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وجهت النجمة شيرين عبد الوهاب، رسالة لصديقتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وردت على تغريدة للأخيرة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تكشف فيها عن مرضها، قائلة: "حبيبتي هيفاء بقالي كتير ماشفتكيش وماسمعتش صوتك، وأنا مش متعودة على إننا نغيب عن بعض، أتمنى ربنا يشفيكي بإذن الله، وإن شاء الله ما تغبيش أبدًا عن الناس اللي بيحبوكي".


كانت هيفاء وهبي نشرت أمس الأول، الثلاثاء، تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، قالت فيها: "عيد مبارك، وينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمد لله على كل شيء".
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