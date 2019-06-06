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عاجل.. إصابة مرعبة لـ"نيمار" أمام قطر (فيديو وصور)

الخميس 06/يونيو/2019 - 02:51 ص
عاجل.. إصابة مرعبة لـنيمار أمام قطر (فيديو وصور)
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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تعرض نيمار دا سيلفا مهاجم البرازيل إلى إصابة قوية في المباراة الودية الجارية حاليا على ملعب برازيليا أمام قطر ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كوبا أمريكا.

 

وشهد الشوط الأول إصابة النجم البرازيلي بعد مضي 15 دقيقة فقط ليغادر بعدها اللقاء حيث رأي الجميع بكاء مغادرة اللاعب وهو يبكي في مشهد مؤثر.


عاجل.. إصابة مرعبة لـ"نيمار" أمام قطر (فيديو وصور)
عاجل.. إصابة مرعبة لـ"نيمار" أمام قطر (فيديو وصور)
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