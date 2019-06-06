عاجل.. إصابة مرعبة لـ"نيمار" أمام قطر (فيديو وصور)
الخميس 06/يونيو/2019 - 02:51 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
تعرض نيمار دا سيلفا مهاجم البرازيل إلى إصابة قوية في المباراة الودية الجارية حاليا على ملعب برازيليا أمام قطر ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كوبا أمريكا.
وشهد الشوط الأول إصابة النجم البرازيلي بعد مضي 15 دقيقة فقط ليغادر
بعدها اللقاء حيث رأي الجميع بكاء مغادرة اللاعب وهو يبكي في مشهد مؤثر.
Caracas já saiu de campo machucado. Neymar tem q se benzer e com o Papa. Não é possível! pic.twitter.com/FeTQrUMG49— 𝕯𝖗𝖎𝖈𝖆 🇧🇷 🐦🅰️🚕 (@Camarote_BBB) June 6, 2019
Advertisements
المزيد عن: نيمار رياضة البرازيل الاخبار الرياضية اصابة نيمار اصابة قوية اخبار الرياضة