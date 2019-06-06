عاجل.. إصابة مرعبة لـ"نيمار" أمام قطر (فيديو وصور)

تعرض نيمار دا سيلفا مهاجم البرازيل إلى إصابة قوية في المباراة الودية الجارية حاليا على ملعب برازيليا أمام قطر ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كوبا أمريكا.

وشهد الشوط الأول إصابة النجم البرازيلي بعد مضي 15 دقيقة فقط ليغادر بعدها اللقاء حيث رأي الجميع بكاء مغادرة اللاعب وهو يبكي في مشهد مؤثر.



