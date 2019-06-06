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محمد هنيدى: شرفت بحضور احتفالية أبناء الشهداء

الخميس 06/يونيو/2019 - 01:06 ص
محمد هنيدى: شرفت بحضور احتفالية أبناء الشهداء
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قال الفنان محمد هنيدي، إن تواجده مع الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأربعاء، فى احتفالية تكريم أبناء الشهداء من الجيش والشرطة فى أول أيام عيد الفطر المبارك شرف كبير له، وأن ما فعله الرئيس لمسة إنسانية، تؤكد مدى نبله وتقديره لأبناء مصر، فهو بالفعل أب لكل المصريين.

 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كرم عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة فى احتفالية بقاعة المنارة لأبناء الشهداء بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، ووزع الرئيس الهدايا على الأطفال واصطحب أبناء الشهداء أثناء دخوله القاعة.
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