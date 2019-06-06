الكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن انتقال هازارد لريال مدريد

كشف ميرو توريخون من إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أنه غداً في الصباح ستُعلن صفقة إنتقال النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد بشكل رسمي.

وكانت صحيفة "جارديان" البريطانية، قد أعلنت أن ريال مدريد توصل لإتفاق مع تشيلسي لضم إيدين هازارد مقابل 100 مليون يورو [88.5 مليون باوند] بالإضافة إلى حوافز وإضافات.



