الكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن انتقال هازارد لريال مدريد
الخميس 06/يونيو/2019 - 12:42 ص
عمر عبدالعزيز
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كشف ميرو توريخون من إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أنه غداً في الصباح ستُعلن صفقة إنتقال النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد لصفوف ريال مدريد بشكل رسمي.
وكانت صحيفة "جارديان" البريطانية، قد أعلنت أن ريال مدريد توصل لإتفاق مع تشيلسي لضم إيدين هازارد مقابل 100 مليون يورو [88.5 مليون باوند] بالإضافة إلى حوافز وإضافات.
وتمكن خوسيه لويس سانشيز أحد أكبر المسؤولين بنادي ريال مدريد خلال قيادته للمفاوضات مع مسؤولي البلوز، من الوصول لإتفاق حاسم نظير 100 مليون يورو.
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