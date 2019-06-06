أول تعليق من جيرو بعد تجديد عقده مع تشيلسي

علق النجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، على تجديد عقده مع البلوز لمدة عام آخر.





وقال جيرو: "النادي قرر تفعيل خيار التمديد لعام وأنا سعيد بالبقاء هنا، إنه لفخر لي أن أواصل اللعب في نادٍ يحقق الألقاب دائمًا، أشعر بأنني في منزلي".



