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أول تعليق من جيرو بعد تجديد عقده مع تشيلسي

الخميس 06/يونيو/2019 - 12:22 ص
أول تعليق من جيرو بعد تجديد عقده مع تشيلسي
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عمر عبدالعزيز
 
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علق النجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، على تجديد عقده مع البلوز لمدة عام آخر.

وقال جيرو: "النادي قرر تفعيل خيار التمديد لعام وأنا سعيد بالبقاء هنا، إنه لفخر لي أن أواصل اللعب في نادٍ يحقق الألقاب دائمًا، أشعر بأنني في منزلي".

وأضاف: "لم ألعب في الدوري كثيرًا ولكنني لعبت في بقية البطولات وحاولت أن أساعد الفريق، الموسم المقبل ستحدث بعض التغييرات وأنا متحمس جدًا له".
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