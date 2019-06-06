أول تعليق من جيرو بعد تجديد عقده مع تشيلسي
الخميس 06/يونيو/2019 - 12:22 ص
عمر عبدالعزيز
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علق النجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، على تجديد عقده مع البلوز لمدة عام آخر.
وقال جيرو: "النادي قرر تفعيل خيار التمديد لعام وأنا سعيد بالبقاء هنا، إنه لفخر لي أن أواصل اللعب في نادٍ يحقق الألقاب دائمًا، أشعر بأنني في منزلي".
وأضاف: "لم ألعب في الدوري كثيرًا ولكنني لعبت في بقية البطولات وحاولت أن أساعد الفريق، الموسم المقبل ستحدث بعض التغييرات وأنا متحمس جدًا له".
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