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نجم تشيلسي يحسم مستقبله مع البلوز بهذا القرار

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:28 م
نجم تشيلسي يحسم مستقبله مع البلوز بهذا القرار
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عمر عبدالعزيز
 
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تحدث النجم الدولي الدانماركي أندرياس كريستنسين، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، عن مستقبله القادم، وإن كان ينوي الرحيل عن البلوز في الفترة المقبلة.

وقال كريستنسين في تصريحات صحفية: "أنا سعيد جدًا في لندن ولا أريد مغادرة تشيلسي، أنا سعيد بالنصف الثاني من الموسم، لم أكن سعيدًا في البداية لأنني أردت اللعب أكثر".

واختتم: "ولكن في النصف الثاني من الموسم لعبت كثيرًا وأريد المواصلة، لقد أنهيت الموسم بطريقة رائعة بتحقيق لقب ولعبت كل المباريات آخر شهرين".
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