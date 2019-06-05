نجم تشيلسي يحسم مستقبله مع البلوز بهذا القرار
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:28 م
عمر عبدالعزيز
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تحدث النجم الدولي الدانماركي أندرياس كريستنسين، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، عن مستقبله القادم، وإن كان ينوي الرحيل عن البلوز في الفترة المقبلة.
وقال كريستنسين في تصريحات صحفية: "أنا سعيد جدًا في لندن ولا أريد مغادرة تشيلسي، أنا سعيد بالنصف الثاني من الموسم، لم أكن سعيدًا في البداية لأنني أردت اللعب أكثر".
واختتم: "ولكن في النصف الثاني من الموسم لعبت كثيرًا وأريد المواصلة، لقد أنهيت الموسم بطريقة رائعة بتحقيق لقب ولعبت كل المباريات آخر شهرين".
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