نجم تشيلسي يحسم مستقبله مع البلوز بهذا القرار

تحدث النجم الدولي الدانماركي أندرياس كريستنسين، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، عن مستقبله القادم، وإن كان ينوي الرحيل عن البلوز في الفترة المقبلة.





وقال كريستنسين في تصريحات صحفية: "أنا سعيد جدًا في لندن ولا أريد مغادرة تشيلسي، أنا سعيد بالنصف الثاني من الموسم، لم أكن سعيدًا في البداية لأنني أردت اللعب أكثر".





واختتم: "ولكن في النصف الثاني من الموسم لعبت كثيرًا وأريد المواصلة، لقد أنهيت الموسم بطريقة رائعة بتحقيق لقب ولعبت كل المباريات آخر شهرين".