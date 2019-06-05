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بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى السودان

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 11:23 م
بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى السودان
بريطانيا
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وكالات
 
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حذرت بريطانيا رعاياها بتجنب السفر إلى السودان "بسبب تطورات الوضع الأمني" والوضع السياسي شديد "التقلب" في البلاد، حسب ما ذكرت الأربعاء وزارة الخارجية التي ستسحب أيضا عدداً من موظفيها.

وقررت بريطانيا الأربعاء استدعاء الموظفين "غير الأساسيين" في سفارتها بالخرطوم، حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.

ونصحت لندن مواطنيها بـ"التفكير مليا" في أي خطط للبقاء في الخرطوم، والمناطق القريبة من العاصمة السودانية، طالبة منهم ألا يتوجهوا إلى هناك إلا للضرورة، في وقت هناك مناطق أخرى في غرب البلاد وجنوبها لا يُنصح البريطانيون أبداً بزيارتها، لأي سبب كان.

وقالت لندن إن "قدرة السفارة البريطانية على دعم للبريطانيين في السودان محدودة للغاية".

وقالت وزارة الخارجية في تحذيرها: "لا تتوقعوا أن تكون وزارة الخارجية قادرة على مساعدتكم على مغادرة البلاد، عند حدوث اضطرابات خطيرة، أو تدهور إضافي في الوضع الأمني وأو عند انخفاض عدد الرحلات التجارية".

ورفض قادة الحركة الاحتجاجية في السودان الأربعاء، عرض المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للتفاوض، مطالبين بالعدالة بعد حملة أوقعت 101 قتيل منذ الإثنين، بحسب لجنة الأطباء المركزية، المعارضة.
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