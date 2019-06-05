"بوينج" تواجه مشاكل في بناء أكبر طائرة ذات محركين في العالم

قال مسؤول تنفيذي كبير في بوينج يوم الأربعاء إن جهود الشركة لبناء أكبر طائرة ذات محركين في العالم، الطائرة 777اكس، مازالت تواجه تحديات فيما يتعلق بالمحرك التوربيني الجديد جي.إي9اكس من جنرال إلكتريك.





تواجه بوينج مواطن خلل في اختبارات المحرك جي.إي9اكس بعد تأخيرات في تجميعه وفي أجنحة الطائرة المصنعة من ألياف الكربون.





وتقول مصادر بالقطاع إن تلك المشاكل، إلى جانب أزمة الطائرة 737 ماكس بعد حادثي تحطم داميين، يقلصان المجال أمام أكبر صانع طائرات في العالم للالتزام بهدفه الرسمي أن تدخل الطائرة الخدمة في 2020.





وتقول طيران الإمارات إنها تتوقع تشغيل أولى طائراتها من نوع 777اكس في يونيو 2020، وهو موعد أصبحت تكتنفه الشكوك على نطاق واسع.





وأبلغ جريج سميث المدير المالي لبوينج مؤتمرا صحفيا أن هدف 2020 ”مازال هو الافتراض القائم“ معيدا تأكيد فحوى تصريحات الرئيس التنفيذي دينيس ميلنبورج الأسبوع الماضي.





وقال سميث: "العنصر الحاسم الآن هو محرك جنرال إلكتريك.. هناك بعض التحديات التي يعكفون على حلها فيما يتعلق بالاختبارات. لذا علينا إجراء بعض إعادة الاختبار، وهم يعكفون على ذلك".