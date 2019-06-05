الجمعة.. مؤتمر صحفي للمحاضر العالمي دوڤ سيمنز بالقاهرة

ينظم "ستوديو برودكشنز مصر" للفنانة سماح أنور في الخامسة مساء الجمعة المقبل، مؤتمرًا صحفيًا للمحاضر والمنتج الهوليودي دوڤ سيمنز للاعلان عن تفاصيل الورشة السينمائية التي ينظمها "سيمنز" في مصر لأول مرة.









وتعد زيارة المحاضر والمنتج العالمي دوڤ سيمنز لمصر الاولى حيث يقدم ورشة سينمائية تابعة لمعهد هوليوود للفيلم في "لوس انجلوس" التي أسسها سيمنز عام 1998 والخاصة بصناعة وبيع وتسويق الفيلم في هوليوود والعالم.









ومن المقرر أن يقدم "سيمنز" ورشتين بالجامعة الامريكية وتقام الورشة الاولى علي مدار يومين 10 و11 يونيو وتستمر لمدة 16 ساعة بواقع 8 ساعات يوميًا تتخللها ساعة راحة ويحضرها عدد كبير من نجوم الفن والمهندس نجيب ساويرس، فيما تقدم الورشة الثانية يومي 17 و 18 يونيو.









يشار إلى أنه تخرج من هذه الورشة منذ بداية العمل بها حتى اليوم أكثر من 50 ألف طالب، منهم ألف من نجوم هوليوود كمخرجين ومنتجين وممثلين وكتاب سيناريو، منهم ويل سميث، برادلي كوپر، سپايك لي، كوينتين تارانتينو، كوين لطيفة، روچر كورمان، چورچ كلوني، ڤاليري بيرتينيللي، سينباد، وغيرهم.







