هاتريك رونالدو يقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية





نجح منتخب البرتغال في الفوز على منتخب سويسرا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.





وسجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 25 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل رودريجيز لمنتخب سويسرا في الدقيقة 57 من بداية الشوط الثاني.





وعاد رونالدو ليحرز الهدف الثاني له ولمننخب بلاده في الدقيقة في الدقيقة 88 من الشوط الثاني، واختتم كريستيانو أهداف المباراة بالهاتريك في الدقيقة 90 قبل نهاية اللقاء.





وينتظر منتخب البرتغال الفائز من النصف نهائي الاخر، والذي سيجمع غدا بين منتخبي هولندا وانجلترا.



