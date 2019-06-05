كاراسكو يكشف عن مدى نجاح هازارد مع ريال مدريد
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:21 م
عمر عبدالعزيز
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تحدث النجم الدولي يانيك كاراسكو عن مستقبل مواطنه وزميله بالمنتخب البلجيكي إيدين هازراد، بعد أن أعلن الأخير أنه يعتزم الرحيل عن صفوف تشيلسي الإنجليزي، خلال الصيف الحالي.
وقال كاراسكو في تصريحات صحفية: "إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، سيكون من السهل عليه أن ينجح إذا ذهب إلى ريال مدريد بسبب الجودة التي يتمتع بها".
الجدير بالذكر أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين ريال مدريد وتشيلسي، حيث يريد تشيلسي مبلغ 130 مليون يورو، في حين يريد ريال مدريد دفع 100 مليون فقط، وقد تتم الصفقة نظير 120 مليون.
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