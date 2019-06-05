خالد الجندي: العيد الحقيقي هو إدخال السعادة على اليتيم (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العيد لمن يراعي اليتيم، ولمن جعل أيام اليتيم أعيادًا.





وتابع "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء: "الله تبارك وتعالى نصحنا بمراعاة اليتيم، وتحويل حياته إلى عيد"، مستكملًا: "العيد الحقيقي هو إدخال السعادة على اليتيم، الله سبحانه وتعالى أمرنا بإكرام اليتيم".



