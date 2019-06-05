خالد الجندي: العيد الحقيقي هو إدخال السعادة على اليتيم (فيديو)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:20 م
أمنية فوزي
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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العيد لمن يراعي اليتيم، ولمن جعل أيام اليتيم أعيادًا.
وتابع "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء: "الله تبارك وتعالى نصحنا بمراعاة اليتيم، وتحويل حياته إلى عيد"، مستكملًا: "العيد الحقيقي هو إدخال السعادة على اليتيم، الله سبحانه وتعالى أمرنا بإكرام اليتيم".
وأضاف أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى اليتيم فرحًا، موضحًا أن رعاية اليتيم مغفرة وفرحة وإتمام للعبادة وتقرب لله سبحانه وتعالى وتفتح أبواب الرزق وتجعل الدعاء يستجاب.
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