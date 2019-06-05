الكاف يكشف سبب إعادة نهائي الوداد والترجي





أشار هادي هامل مستشار رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن ملعب رادس لم يكن يتوفر خلاله الشروط الأمنية الكاملة لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال هامل بعد نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي في تصريحات حسب صحيفة "هسبريس" المغربية :"نهائي دوري أبطال أفريقيا سيعاد خارج تونس بعد عدم توافر تلك الشروط، ويجب على الترجي إعادة الكأس والميداليات إلى الأمانة العامة للاتحاد".





وتابع : "المباراة بين الوداد والترجي ستعاد بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستبدأ يوم 21 يونيو المقبل".





يذكر أن الاتحاد الأفريقي قد قرر إعادة المباراة النهائية بين الوداد والترجي، بعد إنسحاب الفريق المغربي إعتراضا على عدم تطبيق تقنية الڤار في مباراة الإياب.



