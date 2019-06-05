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ربنا يرزقنا الشهادة زيّهم.. شيرين عبد الوهاب تنعى شهداء كمين العريش

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:07 م
ربنا يرزقنا الشهادة زيّهم.. شيرين عبد الوهاب تنعى شهداء كمين العريش
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الفجر الفني
 
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نعت المطربة شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، شهداء الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش جنوب العريش.


وعلقت شيرين قائلة: "ربنا يرحم شهداء العريش اللي استشهدوا في أيام مفترجة ويصبر أهاليهم ويرزقنا الشهادة زيهم".


وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أنَّه جرى التعامل مع عدد من العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.
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