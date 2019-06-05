سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5/6/2019

حافظ سعر الدرهم الإماراتي على استقراره خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك ليسجل بنك عودة أعلى سعر للشراء بنحو 4.59 جنيها، بينما سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 4.59 جنيها، وجاءت اسعار الدرهم على النحو التالى:





سعر الدرهم الإماراتى في البنوك اليوم





سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي

4.57 جنيها للشراء

4.60 جنيها للبيع





سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان

4.48 جنيها للشراء

4.70 جنيها للبيع





سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر

4.57 جنيها للشراء

4.60 جنيها للبيع





سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى

4.57 جنيها للشراء

4.61 جنيها للبيع





سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية

4.55 جنيها للشراء

4.60 جنيها للبيع