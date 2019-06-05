سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5/6/2019
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:58 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
حافظ سعر الدرهم الإماراتي على استقراره خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك ليسجل بنك عودة أعلى سعر للشراء بنحو 4.59 جنيها، بينما سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 4.59 جنيها، وجاءت اسعار الدرهم على النحو التالى:
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك اليوم
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي
4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان
4.48 جنيها للشراء
4.70 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
4.57 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى
4.57 جنيها للشراء
4.61 جنيها للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية
4.55 جنيها للشراء
4.60 جنيها للبيع
Advertisements
المزيد عن: عيد الفطر المبارك سعر الدرهم الاماراتى الدرهم الاماراتى في مصر الدرهم الاماراتى اسعار العملات العربية
- سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 30/3/2019
- سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9/4/2019
- سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10/4/2019
- سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29/5/2019
- سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 31/5/2019
- سعر الدرهم الاماراتى أمام الجنيه خلال بداية تعاملات يونيو وأعلى سعر لشراء العملة
- سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 1/6/2019
- سعر الدرهم الاماراتى أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 3-6-2019
- سعر الدرهم الاماراتى في البنوك اليوم الثلاثاء 4-6-2019
- الدرهم الاماراتى يستقر امام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 5-6-2019