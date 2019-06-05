"جولة بالحنطور".. مظاهر احتفالات المصريين بأول أيام عيد الفطر‎

احتفل، صباح اليوم الأربعاء، المصريون بأول أيام عيد الفطر، بزيارة الحدائق والمتنزهات، كما أعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ ودفعت بالمئات من سيارات الإسعاف بمحيط أماكن الاحتفال، تستعرض "الفجر" أبرز مظاهر الاحتفالات اليوم.





صلاة العيد

شهد مسجد الحصري بمدنية 6 أكتوبر، ومسجد مصطفي محمود، ومسجد النور، ومسجد الفتح، توافد عدد من الأطفال الذين حرصوا على تأدية صلاة العيد بصحبة أسرهم، مرتدين الملابس الزاهية والجلباب الأبيض، وتجمع عدد منهم حول بائعي الحلوى والبلالين، وانتشرت عدد من سيارات التدخل السريع بالقرب من ساحة الصلاة، لتأمين المصلين ومتابعة الحالة الأمنية.





شهد الجامع الأزهر والحسين، توافد المئات من المصلين مصطحبين معهم الأطفال وسط أجواء من الفرحة احتفالا بالعيد، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن لتأمين صلاة عيد الفطر المبارك، فيما امتلئت ساحات المسجدين بالمصلين قبل دقائق من صلاة عيد الفطر المبارك .





وسادت حالة من الفرحة والبهجة، بين الأطفال وأسرهم عقب صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة الجامع الأزهر، حيث اصطحب المصلون معهم أطفالهم وأسرهم لمشاركتهم هذه المناسبة.





أبناء الشهداء

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على التقاط الصور التذكارية مع أبناء الشهداء ومصابى العمليات خلال احتفالية عيد الفطر المبارك، بمركز المنارة، عقب أداءه صلاة العيد بمسجد المشير.





وتجمع العشرات من أبناء الشهداء حول الرئيس السيسى لالتقاط الصور التذكارية، وطالب بعضهم مصافحته وهو الأمر الذى استجاب له الرئيس ليرسم البسمة والفرحة على وجه الأطفال.





كوبري تحيا مصر

احتفل الآلاف من المصريين بعيد الفطر المبارك بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات العامة والكبارى، وشهد كوبري تحيا مصر بمحور روض الفرج اصطحاب عشرات الأسر المصرية لأبنائهم والحرص على التقاط الصور التذكارية أعلى الممشى الزجاجى، على الذى يعد أعرض كوبرى معلق فى العالم.





وامتلأ الممشى الزجاجى بمئات المحتفلين بعيد الفطر المبارك حتى أصبح "كامل العدد"، وسط فرحة من الصغار والكبار بعيد الفطر المبارك، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية أعلى الممشى الزجاجى.





الغارمون

أعلن صندوق تحيا مصر، سداد ديون 139 غارم وغارمة والبالغ قيمتها 4 ملايين جنيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم، رصد الصندوق مبلغ 30 مليون جنيه، لسداد ديون الغارمين والغارمات، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية.





من جانبه، قال تامر عبد الفتاح المدير المالي والاداري لصندوق تحيا مصر، إن ذلك يأتي تنفيذا لمبادرة "سجون بلا غارمين" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ليتمكن المفرج عنهم من الاحتفال بالعيد مع عائلاتهم .





وأوضح عبد الفتاح، أن صندوق تحيا مصر نجح خلال الفترة الماضية فى فك كرب أكثر من 6200 غارم وغارمة حتى الآن، مشيرا إلى أن الصندوق ملتزم بتنفيذ مبادرة الرئيس لفك كرب الغارمين.





حديقة الحيوان

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة حيوان الجيزة شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر المبارك، باستقبالها 72 ألفا بحصيلة 370 ألف جنيه، بسعر 5 جنيهات للتذكرة.





واتخذت ادارة حديقة الحيوان عددا من الإجراءات استعدادا للعيد، منها إلغاء الإجازات والراحات لكل الأطباء والعاملين فى حدائق الجيزة والمحافظات، وفى حديقة الأورمان، والمنتزهات التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الإدارة وضعت خطة تفصيلية وتنفيذية لمواجهة الزحام أو أية طوارئ طوال أيام العيد، والحد من تكدس الزائرين على الأبواب، من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين على الأبواب، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على نظافة الحدائق.





تابع، أن"هناك تنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، ومرفقى الإسعاف والمطافئ، لتوفير الخدمات الطارئة فى الحدائق تحسبا لأية ظروف، وقد دربت الإدارة العاملين على خطط الطوارئ فى الأزمات، مع تواجد أفراد الأمن الإدارى لتأمين الحدائق بنظام النوبتجيات على مدار 24 ساعة".





شكاوى التحرش

تواصل غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة، تلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، مع أول أيام عيد الفطر المبارك عبر الخط الساخن رقم 15115.





وأوضح أحد أعضاء غرفة العمليات، أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى حتى الآن، لافتا إلى أن الغرفة تتلقى الشكاوى من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء طوال أيام عيد الفطر.





وأشارت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، إلى أن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.





وسط البلد

احتفى مساء اليوم الأربعاء، عشرات المواطنين بمنطقة كورنيش النيل، ووسط البلد، بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث حرص العديد من الشباب والأسر في الخروج عقب انكسار حرارة الجو نسبيا، للتمتع بنسمات الهواء على شاطئ النيل.





وتزينت منطقة وسط البلد بـ«البلالين»، والألعاب الهوائية، وسط إقبال الأطفال على شرائها للاحتفال بها، كما فضل آخرون قضاء وقت قصير، وجولة سريعة على الكورنيش بـ«الحنطور» مع أصدقائهم وأقاربهم.





كما تجمع أفراد الشرطة النسائية لتامين سينمات وسط البلد، وحماية الفتيات من التحرش والتدافع في ظل حالة من الازدحام تشهدها المنطقة لاحتفال بالعيد.



