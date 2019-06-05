أحمد قطان يؤكد بضرورة استقرار السودان

أكد وزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد عبدالعزيز قطان، ضرورة استقرار السودان وأمنه وعدم السماح بدخول البلاد إلى الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية.

وقال في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية ، التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار".