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أحمد قطان يؤكد بضرورة استقرار السودان

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:30 م
أحمد قطان يؤكد بضرورة استقرار السودان
أحمد قطان
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وكالات
 
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أكد وزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد عبدالعزيز قطان، ضرورة استقرار السودان وأمنه وعدم السماح بدخول البلاد إلى الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية.

وقال في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية ، التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار".

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