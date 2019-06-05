أحمد قطان يؤكد بضرورة استقرار السودان
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 07:30 م
وكالات
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أكد وزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد عبدالعزيز قطان، ضرورة استقرار السودان وأمنه وعدم السماح بدخول البلاد إلى الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية.
وقال في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية ، التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار".
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