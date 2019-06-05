الليمون يسجل 100 جنيه.. وشعبة الخضروات تكشف عن الأسباب

سجلت أسعار الليمون مستويات غير مسبوقة بالأسواق المصرية، خلال تعاملات أول أعياد الفطر المبارك ليصل لسعر 100 جنيه للكيلو في بعض المناطق.





أرجعت شعبة الخضروات والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية، السبب وراء ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق، هو قلة المعروض منه لانتهاء موسمه، حيث يبدأ موسم الليمون في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، وينتهي مع نهاية فصل الشتاء.





وأضافت أن الوقت الحالي هو موسم عيد الفطر الذي يتجه فيه الكثير لتناول الأسماك لذلك يكون الإقبال كبيرا على الليمون في ظل توافره بكميات قليلة، فزاد الطلب عن المعروض فارتفع السعر.