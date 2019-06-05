"الليمون أغلي من التفاح".. بالأسواق في أول أيام عيد الفطر المبارك
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:20 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
قفزت أسعار الليمون بالأسواق المصرية بشكل كبير ليتجاوز ثمن التفاح بالأسواق خلال تعاملات أول أعياد الفطر المبارك ليصل لسعر 100 جنيه للكيلو في بعض المناطق
أرجعت شعبة الخضروات والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية، السبب وراء ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق، هو قلة المعروض منه لانتهاء موسمه، حيث يبدأ موسم الليمون في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، وينتهي مع نهاية فصل الشتاء.
وأضافت أن الوقت الحالي هو موسم عيد الفطر الذي يتجه فيه الكثير لتناول الأسماك لذلك يكون الإقبال كبيرا على الليمون في ظل توافره بكميات قليلة، فزاد الطلب عن المعروض فارتفع السعر.
Advertisements
المزيد عن: عيد الفطر المبارك سوق العبور سعر الليمون سعر الخضار اليوم اسعار الفاكهة اسعار الطماطم اليوم بمصر اسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور اسعار الخضار والفاكهة اسعار الخضار أسعار الجملة بسوق العبور
- أسعار الفاكهة بالأسواق فى أول أيام عيد الفطر
- الذهب "مستقر" بالأسواق فى أول أيام عيد الفطر المبارك
- أسعار الفاكهة بالأسواق فى ثانى أيام عيد الفطر
- أسعار الفاكهة بالأسواق فى ثانى اليوم 2-9-2017
- في يوم شم النسيم.. الليمون يرتفع لـ12 جنيه والبصل الأخضر مستقر
- استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد ..و"كرتونة البيض" بـ 37 جنيها
- تراجع جديد في أسعار الأسمنت وتوقعات بالتعافي بعد عيد الفطر المبارك