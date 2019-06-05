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"الليمون أغلي من التفاح".. بالأسواق في أول أيام عيد الفطر المبارك

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 06:20 م
الليمون أغلي من التفاح.. بالأسواق في أول أيام عيد الفطر المبارك
سعر الليمون
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الفجر الاقتصادي
 
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قفزت أسعار الليمون بالأسواق المصرية بشكل كبير ليتجاوز ثمن التفاح بالأسواق خلال تعاملات أول أعياد الفطر المبارك ليصل لسعر 100 جنيه للكيلو في بعض المناطق

أرجعت شعبة الخضروات والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية، السبب وراء ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق، هو قلة المعروض منه لانتهاء موسمه، حيث يبدأ موسم الليمون في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، وينتهي مع نهاية فصل الشتاء.

وأضافت أن الوقت الحالي هو موسم عيد الفطر الذي يتجه فيه الكثير لتناول الأسماك لذلك يكون الإقبال كبيرا على الليمون في ظل توافره بكميات قليلة، فزاد الطلب عن المعروض فارتفع السعر.

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