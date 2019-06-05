"الليمون أغلي من التفاح".. بالأسواق في أول أيام عيد الفطر المبارك

قفزت أسعار الليمون بالأسواق المصرية بشكل كبير ليتجاوز ثمن التفاح بالأسواق خلال تعاملات أول أعياد الفطر المبارك ليصل لسعر 100 جنيه للكيلو في بعض المناطق



