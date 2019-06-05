خامنئي: "صفقة القرن" تمثل خيانة عظمى للإسلام

قال الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن ما يسمى "صفقة القرن" تمثل خيانة عظمى للإسلام.

وفي خطبتي صلاة عيد الفطر التي أقيمت في مصلى الإمام الخميني بطهران، أشار خامنئي إلى ما سماه المخطط الأمريكي الخائن المسمى "صفقة القرن"، واعتبر هذا الأمر من القضايا الأولى للعالم الإسلامي.





وأضاف أن "نظرة الجمهورية الإسلامية، على عكس بعض الزعماء العرب الذين كانوا يعتقدون أنه يجب رمي اليهود في البحر، إننا نعتقد أن نضال الشعب الفلسطيني الشامل يجب أن يستمر سياسيا وثقافيا و عسكريا، حتى يرضخ المغتصبون لرأي هذا الشعب".

وأشار إلى اقتراح إيران إجراء استفتاء على السكان المسلمين والمسيحيين واليهود الفلسطينيين وكذلك اللاجئين الفلسطينيين حول نظام الحكم في أرض فلسطين.

وسيطرح البيت الأبيض الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترامب التي طال انتظارها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مؤتمر بالبحرين أواخر يونيو.