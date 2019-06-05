"ماي" تبحث مع عزعماء أجانب القضايا الأمنية في نورماندي

تبحث رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، القضايا الأمنية مع عدد من الزعماء الأجانب الذين توافدوا للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الوزراء البريطانية للصحفيين:"لقد قابلت (ماي) نظيرها البولندي ماتيوس مورافيتسكي، ومن المقرر أن تجري محادثات مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو. وستكون القضايا الأمنية المشتركة هي الموضوع الرئيسي لمحادثات اليوم".





ووصل إلى بورتسموث بالمملكة المتحدة، حيث أقيم الحفل، كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالإضافة إلى رؤساء وزراء أستراليا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج ونيوزيلندا وبولندا وسلوفاكيا.