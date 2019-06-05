الشيخ يرفض الرحيل عن الأهلي معارا
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:55 م
محمد الصو
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رفض أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن صفوف الفريق سواء على سبيل الإعارة أو الدخول في صفقة تبادلية خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأبلغ الشيخ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة؛ برغبته في الرحيل بصفة نهائية، في حال رغبة الجهاز الفني التخلي عن خدماته؛ خاصةً أنه يمتلك العديد من العروض للعب ضمن صفوفها.
وخرج الشيخ؛ من حسابات الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني؛ منذ بداية الموسم، وبات على شفا حفرة من الرحيل بحثًا عن فرصة المشاركة بصفة أساسية.
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