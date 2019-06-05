النقد الدولي: الحرب التجارية بين الصين وأمريكا ستقلص النمو العالمي

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية الحالية وتلك التي يهدد الطرفان بفرضها، قد تقلص الناتج الاقتصادي العالمي 0.5% في 2020، وذلك بينما يستعد المسؤولون الماليون من كبرى الاقتصادات في العالم، لعقد اجتماع باليابان في مطلع الأسبوع القادم.







وقالت مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد، في مدونة ومذكرة إحاطة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، إن فرض رسوم على كامل التجارة بين البلدين، كما يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيؤدي إلى تبخر 455 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، في خسارة تتجاوز حجم اقتصاد جنوب إفريقيا عضو المجموعة.