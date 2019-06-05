السيطرة على حريق أتوبيس بطريق السخنة أول أيام العيد
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:46 م
أبوبكر عبد المعز
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أنقذت العناية الإلهية عمال الوردية الأولى بشركة سيراميكا كليوباترا من الموت، حيث اشتعلت النيران بإحدى الأتوبيسات أثناء عودتها من الورديه فى تمام الساعه 5 مساء اليوم الأربعاء اول ايام عيد الفطر المبارك.
وقد حمل العمال مسؤولى الحركه وصاحب المصانع المسؤوليه لعدم وجود دواعى امان للحفاظ على أرواحهم فى حاله حدوث الكوارث وعلى الفور توقف الأتوبيس ونشب الحريق وقام المواطنين المارين باطفاء النيران بالطفايات بسياراتهم الخاصة، وسط وحالة من الاستياء الشديد أصابت العاملين وتم السيطرة على الحريق ولم يسفر الحريق عن أى إصابات.
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