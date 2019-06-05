السيطرة على حريق أتوبيس بطريق السخنة أول أيام العيد

أنقذت العناية الإلهية عمال الوردية الأولى بشركة سيراميكا كليوباترا من الموت، حيث اشتعلت النيران بإحدى الأتوبيسات أثناء عودتها من الورديه فى تمام الساعه 5 مساء اليوم الأربعاء اول ايام عيد الفطر المبارك.



