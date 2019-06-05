أكراد سوريا يسلمون واشنطن أمريكيتين و6 أطفال
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 05:42 م
وكالات
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أعلنت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، ترحيل امرأتين على صلة بتنظيم داعش الإرهابي و6 أطفال، إلى الولايات المتحدة من شمال شرق سوريا.
وذكرت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات من شمال سوريا وشرقها، إنها ساعدت في إعادتهم "بناءً على طلب الحكومة الأمريكية".
وكان آخر تسليم في الأسبوع الماضي، واستعادت فيه أوزبكستان 148 طفلاً وامرأة من عائلات عناصر داعش، كما أعيد 5 أطفال يتامى من عائلات تنظيم داعش للسلطات النرويجية.
وسبق أن أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، الإفراج عن 800 امرأة وطفل من عائلات مسلحي تنظيم داعش من مخيم الهول، في ريف الحسكة الشرقي، تلبيةً لنداء شيوخ عشائر المنطقة، وذلك ضمن قوافل ستحمل المفرج عنهم إلى مدينتي الرقة والطبقة.
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