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عبر تسجيل صوتي.. رسالة حب من مصطفى شعبان لـ جمهوره وفريق عمل "أبو جبل"

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:50 م
عبر تسجيل صوتي.. رسالة حب من مصطفى شعبان لـ جمهوره وفريق عمل أبو جبل
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الفجر الفني
 
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حرص النجم مصطفى شعبان على توجيه رسالة صوتية عبر السوشيال ميديا الخاصة به مهنأ جمهوره بعيد الفطر، وموجها له الشكر على التفاعل خلال شهر رمضان والمتابعة الجيدة لمسلسل "أبو جبل".


كما وجه النجم شكره وتقديره لفريق عمل مسلسله وخص الممثلين أمام الكاميرا  والفنيين خلف الكاميرا الذين لم يرهم المشاهدين ولكنهم بذلوا مجهودا كبيرا وهنا النجم الجميع بعيد الفطر.

يذكر أن مسلسل "أبو جبل" حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان وكان يدخل دائما قائمة التريند علي السوشيال ميديا والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج احمد صالح وإنتاج سينرجي المنتج تامر مرسي وبطولة كل من محمود البزاوي وعائشة بن أحمد ومحمد دياب ومحمد علي رزق ونجلاء بدر ورشا بن معاوية وسناء شافع واحمد خالد صالح ومريم حسن واحلام الجريتلي وأيمن عزب وعايدة رياض .
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