ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بوتين: العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:35 م
بوتين: العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق
فلاديمير بوتين
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلاله محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إن العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الصيني تأتي بالتزامن مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال بوتين: "خلال هذه المدة، جرت الكثير من الأحداث، لكن السنوات الأخيرة، وصلت العلاقات بين روسيا والصين، دون مبالغة، إلى مستوى غير مسبوق بفضل مشاركتكم المباشرة".

ووفقا له، فإن هذا يسمح لشعوب الدولتين بالتعاون والاستفادة من المزايا التنافسية من أجل تحقيق التنمية الكاملة.

وسيتم خلال الزيارة بحث اقتران بناء الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية مع المبادرة الصينية "حزام واحد وطريق واحد" والوضع في شبه الجزيرة الكورية. كما أنه من المقرر، خلال الزيارة، توقيع حوالي 30 وثيقة، بالإضافة إلى وثيقة حول تعزيز الاستقرار الاستراتيجي.

Advertisements
المزيد عن: مستوى فلاديمير بوتين العلاقات الروسية الصينية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
البرتغال
-
x
20:45
-
سويسرا