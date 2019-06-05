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البورصة الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع بعد تقرير الوظائف

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 04:33 م
البورصة الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع بعد تقرير الوظائف
البورصة الأمريكية
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وكالات
 
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استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بعد تقرير أظهر أقل نمو شهري لوظائف القطاع الخاص في مايو  منذ 2010، مما زاد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة لدرء أي تباطؤ اقتصادي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 118.82 نقطة بما يعادل 0.47 بالمئة إلى 25451 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14.82 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 2818.09 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 58.56 نقطة أو 0.78 بالمئة إلى 7585.68 نقطة.
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