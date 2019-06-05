رئيس الطائفة الإنجلية ينعى شهداء الواجب بالعريش





وقالت، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ندين هذا العمل الإرهابي الآثم، ونصلي إلى الله ليمنح العزاء والصبر لأهالي الشهداء الأبطال، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وسوء".



أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في العريش.