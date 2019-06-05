رئيس الطائفة الإنجلية ينعى شهداء الواجب بالعريش
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 03:01 م
ماريان عيد
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أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في العريش.
وقالت، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ندين هذا العمل الإرهابي الآثم، ونصلي إلى الله ليمنح العزاء والصبر لأهالي الشهداء الأبطال، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وسوء".
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