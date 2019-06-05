كيف احتفل المصريون باليوم الأول لعيد الفطر؟

"خروجة بهجة وفرحة" فاليوم توافد الآلاف من المواطنين المصريين أول أيام عيد الفطر، على الحدائق العامة والمتنزهات للاحتفال بهذه المناسبة، في أجواء عائلية وبرفقة الأصدقاء من أجل قضاء يوم سعيد ومميز.





الأتوبيس النهري المتجه لحديقة الحيوان

شهد مرسى ماسبيرو للأتوبيس النهرى بالقاهرة، إقبالاً كبيراً من المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث شهدت خطوط الأتوبيس المتجهة لحديقة الحيوان توافد المواطنين، وكذلك خطوط رحلات القناطر الخيرية.





أهالي الإسكندرية يحتفلون بعيد الفطر على كورنيش البحر

وعلى كورنيش البحر بمحافظة الإسكندرية أقبل الكثير من المواطنين، للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.





وانتشر بائعو التسالي على طول الكورنيش من الذرة المشوي، والآيس كريم، والترمس والفول، وغزل البنات، وبائعي البالونات مختلفة الألوان، بالإضافة إلى توافد الأسر لشراء المأكولات والمشروبات المختلفة، لتناولها على طريق الكورنيش.





وبدأت المظاهر الاحتفالية بشراء الأسر البالونات الملونة إلى أطفالهم، والجلوس على الكورنيش وبالتحديد بمنطقة محطة الرمل وبحرى والمنشية وسط المحافظة، فيما اتجه عدد من الشباب إلى التقاط صور السيلفي لتوثيق لحظات الاحتفال بأيام العيد، وتناول بعضهم حلوى العيد من الكعك بمختلف أنواعها، وسط حالة من السعادة والبهجة سيطرت على الجميع.





العشرات يحتفلون بالعيد في حديقة الفسطاط

كما حتفل عشرات المصريين بعيد الفطر المبارك بحديقة الفسطاط بمصر القديمة، واستلقت الأسرة على الأراضي الخضراء، وقام الأطفال باللعب بالدراجات في الساحات المخصصة لها، كما لجأ بعض الأطفال للملاهي للبحث عن المتعة والفرحة بالعيد.





"الحصان والنطاطة" أبرز احتفالات الأطفال بدمنهور

ومن ناحية أخرى، احتفل المئات من أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب أداء صلاة عيد الفطر بإستاد دمنهور الرياضي بالعيد مع أبنائهم وأقاربهم وأصدقائهم، وانتشر بائعي البالونات وغزل البنات وأصحاب الملاهي الشعبية مثل "النطاطة، القطار" وذلك لجذب الأطفال.





كما استقبلت النوادي والحدائق والمتنزهات والشواطئ بمحافظة البحيرة، المواطنين، للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وانتشرت مظاهر ركوب الحصان في أرجاء المدينة، كما فتحت المناطق الأثرية برشيد والمتنزهات في إدفينا، وشهدت المدن الساحلية توافد المواطنين لاستقلال الرحلات النيلية بالمراكب وركوب الخيل بقناطر إدفينا والبعض فضل التنزه على شاطئ كورنيش رشيد.











