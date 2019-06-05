ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كريس هيمسوورث: "سأبتعد كليًا"

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 01:41 م
كريس هيمسوورث: سأبتعد كليًا
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

أعلن الممثل العالمي كريس هيمسوورث أنّه سيتخلّى عن عمله لما تبقى من العام.

وأشار كريس هيمسوورث أنه وبعد 12 شهراً من التصوير المتواصل، يرغب في إمضاء بعض الوقت مع عائلته وقال: "أريد تمضية المزيد من الوقت مع زوجتي إلسا ياتاكي وأولاي الثلاثة في المنزل".

وفي مقابلة مع مجلّة GQ، قال إنّ ترك عائلته للعمل في الخارج يمكن أن يكون أمراً صعباً في الكثير من الأحيان، وأضاف أنّ ابنته تمرّ بأوقات عصيبة كلّما يودّعها للسفر، فيعتقد أنّ الأمر محزن جداً.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المغربي
الوداد الرياضي
4
x
انتهت
1
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
3
x
انتهت
1
الرجاء الرياضي