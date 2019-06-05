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مساعد مدير أمن القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالقناطر الخيرية (صور)

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 01:39 م
مساعد مدير أمن القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالقناطر الخيرية (صور)
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محمد نبيل
 
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قادت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، في أول أيام عيد الفطر المبارك، قبل قليل بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية ومركز شرطة القناطر الخيرية وشرطة المرافق وإدارة المرور، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بميدان القناطر الخيرية التي تعوق الحركة المرورية لعدم حدوث تكدسات مرورية بالميدان لإستقبال المواطنين الوافدين للمدينة للإستمتاع بعيد الفطر المبارك بحدائقها.


شارك في الحملة مساعد مدير أمن القليوبية والعميد مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية والعميد وليد شنن قائد شرطة المرافق بالقليوبية وقائد شرطة المرور بالقناطر الخيرية ومحمد فؤاد عبادي رئيس قسم الإشغالات بالمجلس.
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