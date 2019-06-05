فرحة ناقصة.. كيف عاشت بلدان خط النار أجواء عيد الفطر؟

تزامنًا مع فرحة الجميع في أصقاع العالم، بعيد الفطر المبارك، يعيش البعض عيد من نوع آخر، يأتي على أزيز الرصاص، وتحويل مظاهر الاحتفالات لمشاهد الدماء، كما الحال في بلدان خط النار، بسوريا واليمن، الذين تبدلت فرحتهم، حيث عاشت بعض محافظاتهم الساعات الأولى على الغارات، وحملات الاختطاف واعتقالات.





تأدية صلاة العيد في مخيمات شرق غزة

ادى الاف الفلسطينيين صلاة العيد صباح اليوم الاربعاء في مخيم العودة شرق مدينة غزة. ووصل الفلسطينيون عبر حافلات وسيرا على الاقدام إلى ساحة كبيرة في مخيم العودة بحضور قادة الفصائل الفلسطينية وذوي الشهداء والجرحى.





ورفع المشاركون أعلام فلسطين ورددوا تكبيرات العيد فيما شارك بعض المهرجين في ادخال الفرحة على الأطفال.





عيد الفطر بطعم النزوح في العراق

لم تعش العديد من بلدات وقرى محافظة ديالى فرحة عيد الفطر هذا العام، لعدم الاستقرار الأمني الذي تسبب بحالة رعب لدى أهلها وأجبر بعضهم على النزوح خلال اليومين الأخيرين، وسط مخاوف من اتساع رقعة التوتر الأمني في المحافظة، وتحذير سياسيين من استغلال أحداثها.





وشهدت بلدات وقرى في المحافظة، خلال الأيّام الأخيرة، توتراً أمنياً طاول بلدات وقرى منطقة حوض الوقف، وهي أبو خنازير والكبة والمخيسة.





الحوثي يمنع إقامة شعائر صلاة العيد

في سياق متصل، شنت ميليشيات الحوثي حملة اختطافات واعتقالات طالت عشرات الأشخاص في مناطق سيطرتها اثر إفطارهم واحتفالهم بعيد الفطر ، بعدما قرر المتمردون مخالفة الحكومة الشرعية ، و إعلان الثلاثاء متمما لشهر رمضان، في سابقة هي الأولى منذ انقلابها في 2014.





كما اقتحموا بعض المساجد، ومنعوا الناس والخطباء من تأدية شعائر صلاة العيد أو ترديد تكبيرات العيد، بعدما أصدروا الفتاوي التي تؤكد أن العيد هو الأربعاء، مخالفين بذلك البيان الصادر عن وزارة الأوقاف في الحكومية الشرعية التي أعلنت انتهاء شهر رمضان الاثنين.





ضحايا بعشرات الغارات على ريفي إدلب وحماة

لم يختلف الحال كثيرا في سوريا، إذ قضى مدني وجرح آخرون إثر عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي استهدف ريفي إدلب وحماة في أول أيام عيد الفطر.





وقال مراسل تلفزيون سوريا، إن مدنياً من أبناء مدينة كفرزيتا قتل إثر قصف جوي للنظام على بلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي، مضيفًا أن الطيران الحربي الروسي والتابع للنظام استهدف بعشرات الغارات معرة الصين وقرية كرسعة وخان شيخون وأم الصير وبلدة حاس ومدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.





كما استهدفت الغارات الجوية منذ ساعات الصباح الأولى قرى وبلدات الفطيرة وسفوهن ودار الكبيرة ومعرة حرمة وترملا وكوكبة بريف إدلب الجنوبي، وتسبب معظمها بأضرار مادية كبيرة، وحرائق بالمنازل والأراضي الزراعية.



