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محافظ كفر الشيخ يهدى "الوروّد" لمرضى المستشفى العام ويهنئهم بعيد الفطر

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 01:33 م
محافظ كفر الشيخ يهدى الوروّد لمرضى المستشفى العام ويهنئهم بعيد الفطر
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الفجر
 
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حرص الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على زيارة مستشفى كفر الشيخ العام، لمتابعة أداء مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى.

وأهدى محافظ كفر الشيخ، «الوروّد» لمرضى المستشفى العام مقدمًا لهم خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم الشفاء العاجل بإذن الله، كما استمع الى طلباتهم، بينما عبر المرضى عن سعادتهم بزيارته لهم داعيين المولى العلى القدير لمصر أن يحفظها من كل سوء قائلين "مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا ".

وكان محافظ كفر الشيخ، قد زار عدد من أقسام مستشفى كفرالشيخ العام، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على توفير الأدوات والمستلزمات الطبية، مقدمًا خالص التهنئة للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، فيما أوصاهم بالإهتمام بالمرضى ورعايتهم.

وذلك بحضور المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور لطفى عبدالسميع، مدير عام مستشفى كفرالشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

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