رسميا.. إنفانتينو رئيسا للفيفا حتى 2023

انتخب السويسري جياني إنفانتينو اليوم الأربعاء، بالتزكية، رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لولاية جديدة مدتها 4 أعوام تنتهي في 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد "كونغرس فيفا" المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وتولى إنفانتينو (49 عاماً) المنصب لفترة جديدة بالتزكية نظراً لعدم وجود أي منافس له على المنصب.

ويتولى إنفانتينو المنصب منذ انتخابه في فبراير 2016، ليستكمل الفترة المتبقية من ولاية الرئيس السابق لفيفا، السويسري جوزيف بلاتر، الذي يخضع للإيقاف 6 أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، في إطار قضية فساد.

وقبل إعلان استمراره في رئاسة "فيفا"، قال إنفانتينو في كلمة أمام ممثلي الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في "فيفا"، إن الاتحاد قد قطع مشواراً طويلاً بعد أن ضربته سلسلة من فضائح الفساد التي أطاحت بمواطنه بلاتر من المنصب في 2015.