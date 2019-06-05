الادعاء الفرنسي يغلق التحقيق في قضايا الاغتصاب ضد الممثل ديبارديو

أعلن مكتب النائب العام بفرنسا إن الادعاء أغلق تحقيقا في اتهامات بالاغتصاب ضد الممثل جيرارد ديبارديو.

ولفت المكتب الى ان المحققين لم يتمكنوا من إثبات صحة الادعاءات. وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الشكوى قدمتها ممثلة فرنسية عمرها 22 عاما.

وفي شباط أسقط ممثلو الادعاء في فرنسا تحقيقا في ادعاءات بالاغتصاب ضد المخرج السينمائي لوك بيسون. ووجهت انتقادات لديبارديو في الغرب خلال السنوات الأخيرة بسبب علاقاته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وديبارديو (70 عاما) أحد أبرز الممثلين في فرنسا وقام ببطولة نحو 170 فيلما طوال مسيرته واكتسب شهرة دولية في 1990 عندما قام بدور البطولة في الفيلم الكوميدي الناطق بالإنجليزية “البطاقة الخضراء”(جرين كارد).