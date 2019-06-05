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ظهور المرأة في الفن حرام.. تصريحات مثيرة للراحل محمد نجم

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:45 ص
ظهور المرأة في الفن حرام.. تصريحات مثيرة للراحل محمد نجم
محمد نجم
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الفجر الفني
 
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في الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، غيب الموت عنا الفنان الكوميدي محمد نجم، عن عمر ناهز الـ75 عاما، ونرصد أبرز التصريحات التي أثارت الجدل حوله مؤخرا.

محمد نجم، قال خلال لقائة في برنامج "العاشرة مساء"، من تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، المذاع على فضائية "دريم" أنه مازال مصرا على رأية في أن ظهور المرأة في الأعمال الفنية حرام شرعًا.

وأضاف نجم قائلا :"بدعى ربنا أن يجعلنا من الناس الذين يحصلون على جزء بسيط من رضاه، في الآخرة".

وصرح ايضا: "الفلوس، هي أساس الفساد، في المجتمع، والإغراء المادى أصبح سمة المنتجين السينمائيين لجذب الفنانات، لعمل حركات مثيرة تثير غرائز الشباب".

وسخر محمد نجم من انتشار شبكات التواصل الاجتماعى على الأنترنت، في سؤال حول حول وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك، قائلا: "يعنى إيه فيس بوك".

وأشار نجم خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" إلى أنه ضد مواقع التواصل الاجتماعى لأنها لا تخضع لقانون الدولة.

وأكد نجم أن مواقع التواصل الاجتماعى مصدر لتصدير الشائعات فقط، ويجب محاكمة كل من يثبت تورطه فى إطلاق الشائعات، سواء كانت فنية أو سياسية أو غيرها.


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