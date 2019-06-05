مخطط مبابي الجديد للرحيل لريال مدريد
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:49 ص
الفجر الرياضي
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يعد الفرنسي
الشاب كيليان مبابي، واحدا من أهم اللاعبين المرشحين للانتقال لريال مدريد في
الصيف.
وعلى الرغم من
رفض إدارة الفريق الباريسي لرحيل مبابي في الصيف، الا أن اللاعب لايبدو سعيدا في
حديقة الأمراء، ويرغب في الرحيل باتجاه ريال مدريد.
وفقاً للمعلومات
الواردة من البرنامج الإسباني ” Jugones ” فإن كيليان مبابي قرر الضغط على إدارة النادي الباريسي من أجل السماح لهم بالرحيل هذا الصيف، والسماح له بالانتقال لريال مدريد.
ويعد النجم الفرنسي
كيليان مبابي صاحب الـ20 عاماً هدفاً رئيسياً لنادي ريال مدريد، حيث أن النادي الملكي
حريص جداً على تعزيز وتدعيم خط هجومه، إستعداداً لمنافسات الموسم المقبل .
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