ترامب يوضح مقصده من تصريحات بشأن ميجان ماركل

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه لا يعتقد أن ميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري فظة بوجه عام، لكن تعليقاته تجاهه فقط فظة.

ونقل موقع "يو إس إيه توداي" تصريحات ترامب التي أدلى بها ضمن حديث لقناة بريطانية تطرقت إلى إيران والتغير المناخي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ترامب في حديثه لقناة "آي.تي.في": "ماركل تبلي بلاء حسنا، آمل أن تكون مستمتعة بحياتها، أعتقد أنها لطيفة جدا. هي كانت فظة تجاهي. ولا بأس في أن تكون فظة. لكن ليس جيدا بالنسبة لي أن أكون فظا تجاهها".

وكان ترامب، في لقاء سابق أجري معه، قد كشف عن صدمته من تعليقات ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري عنه، والتي وصفها بـ "الكريهة".

وكانت ميجان ماركل الأمريكية، المولودة في لوس أنجلوس، اتهمته في تصريحات سابقة بأنه "كاره للنساء" و"مثير للخلاف"، وذلك خلال حملته الانتخابية لعام 2016.

كما تعهدت "ماركل" بأنها ستدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، لصالح منافسة ترامب، هيلاري كلينتون.

وعند مواجهته بتصريحات ميجان ماركل عنه، أكد الرئيس دونالد ترامب، في حديثه مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه لم يسبق له وأن سمع هذه التصريحات، مضيفا أنه يشعر بالصدمة منها.

وقال: "لم أكن أعلم بهذا، ما الذي قد أقوله تعليقا على هذا، لم أكن أعلم أنها كريهة"، ولكن توقع ترامب للصحيفة البريطانية، أن تشكل ميجان ماركل "أميرة بريطانية جيدة".