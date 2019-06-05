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عاجل.. هيفاء وهبي تتعرض لأزمة صحية

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:39 ص
عاجل.. هيفاء وهبي تتعرض لأزمة صحية
هيفاء وهبي
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الفجر الفني
 
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حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على تهنئة متابعيها بعيد الفطر المبارك، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

وقالت هيفاء وهبي، في تغريدتها: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع.. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمد لله على كل شيء".

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