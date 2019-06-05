العراق.. مقتل إرهابيين بغارة للتحالف الدولي غربي الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأربعاء، مقتل 3 أشخاص وتدمير وكرا للإرهابيين بضربة جوية لطيران التحالف، جنوب حقل عكاز غربي محافظة الأنبار.

ووفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة، تم مقتل 3 إرهابيين وحرق 3 دراجات نارية وتدمير وكر للإرهابيين جراء الضربة الجوية.

وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة داعشية"، ولكن تعلن السلطات بين الحين والآخر عن القضاء عن بقايا خلايا تابعة للتنظيم المتطرف.