العراق.. مقتل إرهابيين بغارة للتحالف الدولي غربي الأنبار
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:30 ص
وكالات
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأربعاء،
مقتل 3 أشخاص وتدمير وكرا للإرهابيين بضربة جوية لطيران التحالف، جنوب حقل عكاز غربي
محافظة الأنبار.
ووفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة،
تم مقتل 3 إرهابيين وحرق 3 دراجات نارية وتدمير وكر للإرهابيين جراء الضربة الجوية.
وأعلن العراق، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة داعشية"، ولكن تعلن السلطات بين الحين والآخر عن القضاء عن بقايا خلايا تابعة للتنظيم المتطرف.
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