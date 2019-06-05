مفاجأة.. ميسي يرفض صفقة جريزمان في برشلونة
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:15 ص
الفجر الرياضي
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يعد الدولي الفرنسي جريزمان، نجم فريق
أتلتيكو مدريد السابق، أحد أهم اللاعبين الذين يسعى فريق برشلونة الإسباني لضمه
لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وفقاً للمعلومات الواردة من إذاعة "
RMC Sport " الفرنسية فإن النجم الأرجنتيني
ليونيل ميسي لايريد من برشلونة التعاقد مع جريزمان، علماً أن اللاعب كان قريب جداً
من برشلونة في الصيف الماضي .
وأشار المصدر الى أن النجم البرازيلي نيمار
يريد العودة الى برشلونة هذا الصيف، ولكن النادي الباريسي رفض في الاسبوع الماضي العرض
الذي قدمه النادي الكتلوني بشأن التوقيع مع اللاعب .
وكان نيمار قد رحل عن صفوف النادي الكتلوني في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في المقابل أكد انطوان جريزمان قبل عدة أسابيع رحيله رسمياً عن الروخي بلانكوس هذا الصيف .
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