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مفاجأة.. ميسي يرفض صفقة جريزمان في برشلونة

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 10:15 ص
مفاجأة.. ميسي يرفض صفقة جريزمان في برشلونة
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الفجر الرياضي
 
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يعد الدولي الفرنسي جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد السابق، أحد أهم اللاعبين الذين يسعى فريق برشلونة الإسباني لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وفقاً للمعلومات الواردة من إذاعة " RMC Sport " الفرنسية فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لايريد من برشلونة التعاقد مع جريزمان، علماً أن اللاعب كان قريب جداً من برشلونة في الصيف الماضي .

 

وأشار المصدر الى أن النجم البرازيلي نيمار يريد العودة الى برشلونة هذا الصيف، ولكن النادي الباريسي رفض في الاسبوع الماضي العرض الذي قدمه النادي الكتلوني بشأن التوقيع مع اللاعب .

 

وكان نيمار قد رحل عن صفوف النادي الكتلوني في عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في المقابل أكد انطوان جريزمان قبل عدة أسابيع رحيله رسمياً عن الروخي بلانكوس هذا الصيف .

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