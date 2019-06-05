آخرها صلاة العيد.. مسلسل أزمات محمد صلاح والسوشيال ميديا عرض مستمر





يعيش محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية، بسبب الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه بالغرور والتعالي، في ظل تصريحاته التي عبر من خلالها عن استيائه بسبب منعه من أداء صلاء العيد بسبب رغبة عدد من الصحفيين والجماهير في التقاط الصور والأحاديث.

تصريحات محمد صلاح لاقت هجوما عنيفا من جانب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين انتقدوا تغريدة النجم المصري، وهجومه على الجماهير ومحبيه.

وقال صلاح: “ اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد ده ملوش علاقة بالحب، دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية“.

وكان صلاح قد حرص على السفر إلى مسقط رأسه لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرته وأهل قريته بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول الإنجليزي.

وباتت السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي سر أزمات الفرعون المصري المتكررة خلال الفترة الماضية، حيث دخل في أزمة قبل أسابيع قليلة أيضا تعرض خلالها لانتقادات الآلاف بسبب قيامه بنشر صورة له مبتسما بعد ساعات قليلة من حادث قطار محطة مصر، الذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين، لتتهمه الجماهير بعدم الاكتراث بمشاعر المصريين وحزنهم على الضحايا، رغم الحب والمشاعر التي يظهرونها تجاه اللاعب، وهو أشعل نيران غضب الجماهير المصرية تجاهه.

كما أثار اللاعب جدلا ولغطا كبيرا وتسبب في الهجوم عليه، بعدما نشر صورة له على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك مرتديًا قميصًا يحمل شعار مجلة "بلاي بوي" الإباحية الشهيرة، ومرتديا قناعا أثناء استعداده للسفر إلى مصر، لمشاركة المنتخب في المعسكر التدريبي، وظهر على قميص صلاح عبارة "بلاي بوي بروجيكت" أو "مشروع بلاي بوي" بأحرف معكوسة، وهو ما أثار حفيظة الجماهير المصرية ضده التي اعتادت من محمد صلاح الالتزام الخلقي والديني منذ بداية انطلاقته في الساحرة المستديرة، حيث كان المصحف الشريف لا يفارق يد اللاعب سواء خلال مبارياته مع منتخب مصر أو ليفربول الإنجليزي، قبل أن يتأكد أنها حملة لمناهضة انتشار الإباحية وليس الترويج لها.

وفي شهر يوليو الماضي، أشعل صلاح مواقع السوشيال ميديا بصورة جمعت صلاح مع إحدى الجميلات أثناء قضائه عطلته بأحد الشواطئ، بينما يمسك اللاعب بعصير في يده، وتقوم الفتاة بالتصوير سيلفي معه، وانفجرت التعليقات على الصورة من قبل المعجبين، الذين اندهش بعضهم من تلك اللقطة لصلاح على غير عادته.





كما دخل اللاعب في صراع هو الأبرز له على مواقع التواصل الاجتماعي مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، بسبب الأزمة المتعلقة باستخدام الحقوق الخاصة بصورته دون الرجوع له أو لمحاميه ووكيله رامي عباس، لينشر اللاعب بعد ذلك تغريدة، قال فيها "من الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا، ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا، أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟".

استمرت أزمة اللاعب مع اتحاد الكرة ليخرج منتصرًا في النهاية من تلك الأزمة بعد وقوف الجماهير المصرية معه بشكل كبير، وبالفعل ينجح وزير الشباب والرياضة وقتها بحل أزمة نجم ليفربول بالتنسيق معه ومع الاتحاد المصري لكرة القدم، ويحصل على كافة حقوقه المالية.

وعقب انتهاب بطولة كأس العالم، والتي أقيمت بروسيا عام 2018، نشر اللاعب المصري عدة فيديوهات له يشكي خلالها حالة الفوضى الكبيرة وعدم التنظيم بمعسكر الفراعنة بروسيا إبان المونديال، وهو الأمر، الذي أثر على تركيز اللاعبين بشكل كبير، لتقف الجماهير مرة أخرى بجوار وتسانده بقوة، لترد الجبلاية على اللاعب المصري، برئاسة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ويتم وعده بعدم تكرار تلك الأزمة مجددًا.