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الجيش الليبي يقصف أهدافا للوفاق جنوب طرابلس

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:11 ص
الجيش الليبي يقصف أهدافا للوفاق جنوب طرابلس
الجيش الليبي
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وكالات
 
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قصفت طائرات الجيش الليبي، فجر الأربعاء، أهدافًا تابعة لفصائل حكومة الوفاق في جنوب شرقي العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد مصدر عسكري.

 

واستهدفت الضربات الجوية آليات ومستودع ذخيرة "الأسبق"، ومعسكر حمزة الواقعين في طريق المطار، حيث تشهد معارك عنيفة بين الجيش الوطني والكتائب الموالية لحكومة الوفاق.

 

يأتي هذا بالتزامن مع عدة انفجارات سُمعت في أنحاء طرابلس.

 

فيما دوت أصوات المضادات الأرضية، بحسب ما ذكرت مصادر محلية.

 

جمود وعدم حسم

وساد الجمود عمليات القتال في طرابلس بعد شهرين من العملية العسكرية التي بدأها الجيش الوطني الليبي لاستعادة العاصمة من التشكيلات المسلحة الداعمة لحومة الوفاق.

 

واعتبرت "مجموعة الأزمات الدولية" أن سبب ذلك الجمود يعود إلى الدعم الذي قدمته تركيا وقطر إلى حكومة الوفاق، فيما توقعت مزيدا من التصعيد مستقبلاً في البلاد.

 

وأرجعت "مجموعة الأزمات الدولية" هذا الجمود الحاصل وعدم الحسم في طرابلس إلى عدد من الأسباب، أولها اعتبار الجانبين للحرب في طرابلس صراعا وجوديا لكليهما، حسب تقرير المجموعة.

 

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