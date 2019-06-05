زلزالان يضربان محافظة كرمنشاه غربي إيران
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:06 ص
وكالات
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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية
"إرنا"، الأربعاء، أن زلزالين متتاليين بقوة 4.4 و 4.9 درجة هزا محافظة كرمنشاه
غربي البلاد.
وذكر تقرير الوكالة إن الزلزال الأول كان
على عمق 10 كيلومترات، والثاني على عمق 11 كيلومترا في وقت مبكر من صباح الأربعاء.
من جانبها، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي
الأميركية أنها سجلت زلزالين بقوة 4.7 وقوة 4.5 درجة، على بعد حوالي 12 كيلومترا شمال
غربي سربل ذهاب و 23 كيلومترا جنوب غربي ذات المدينة.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية
أو أضرار.
في نوفمبر الماضي ضرب زلزال بلغت قوته
7.2 درجة منطقة قريبة، مما أسفر عن إصابة أكثر من 500 شخص.
إيران معرضة لزلازل شبه يومية حيث تقع على
العديد من خطوط الصدع الرئيسية، ففي سنة 2003 دمر زلزال بلغت قوته 6.6 درجة مدينة بام
التاريخية، مما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.
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