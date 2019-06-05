الطالع الفلكى الإثنين 5/6/2019..عِيد سَعِيد!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو – 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.





اليوم 28 بَشْنَسْ قبطى، 5 حُزَيْرَان رُومى، غُرّة شوّال ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - إيه اللى بيحصل ده يَسْطه؟ باين عليك نحس، العربيّة لسّه جديدة، مرّة موتور ومرّة كاوتش.(فؤاد المُهندس من فيلم الثعلب والعنب-1984)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*غُرّة شهر شوّال العَرَبى





تَسَمّتْ الشّهورالعربيّة ذات الأصل القمرى بحسَب ما يتّفق لها من الأحوال و الأحداث للعرب، فكما سَمّت شعبان لأجل تشعّبهم وتفرّقهم للبحث عن المياه، و رمضان لكثرة الرّمض والحرّ الّذي صادفهم خلاله فكذلك الأمر فيما يخصّ شهر شوّال، فهو مأخوذ من الشّول بمعنى الارتفاع ولا يزال العامّة إلى اليوم يعنون بذلك فيقولون (شالها) يعنى رفعها عن الأرض والسبب الأوّل أنّ الثّمار والزّروع جفّت فيه، فالخير فيه يرتفع (ينشال)، تشويل لبن الإبل/توقف-جف لبنها،والسبب الثّاني أنّ النّاقة تمتنع عن البعير فلا تدعه يطأها، فيُقال شالت النّاقة، شهر شوّال هو دابر-فى حضارة ثمود ، فرع فى حضارة سبأ ، وهو شهر شيبان عند ربطه بالتقويم الشمسى أما الإسم الجاهلى القمرى فهو وَاغِل.









*كل عام وأنتم بخير...

من ثقافة الفينغ تشوى الصّينيّة فهذه نصائح مُفيدة لإستجلاب الطاقة الإيجابيّة والإبتعاد عن الطاقة السلبية.





1-لاتضع مكتباً أو سريراً أو مائدة طعام وخلفه/وراء ظهره نافذة مفتوحة، جلوسك وظهرك للنافذة يزيد من توتّرك العصبى ويزيد من حالة الإرتياب فى اللاشعور لديك بأن أحدهم قد يطعنك من الخلف أو أنّ شيئاً ما يجرى من خلف ظهرك.





2-لاتجلس على مكتب وأمامك جدار أبيض فارغ،هذا سيزيد من تشتتك الذهنى ويقلل من قوّة تركيزك،تعليق صورة لجبل أو منظر طبيعى يزيد من ثبات حالتك الذهنيّة.





3- لا تجلس والباب مفتوح وراء ظهرك ، لاتجلس فى زاوية حادة فى الغرفة.





4-قم بإصلاح كافّة السّاعات أو المنبّهات المعطّلة فى منزلك ،علّق صورة للصقر الصيّاد بغرفة عملك إنها تزيد من تركيزك على إصطياد الفرص وقدرات و مهارات التحدّى والمنافسة، لاتعلق النتائج/الرّزنامة على ظهر الأبواب خاصّة باب المنزل،إنها تعنى أنّ عدّاد الأيام يعمل ويقوم بحساب الأيام المتبقية لك من العمر، حرق أعواد البخور خاصّة خشب الصندل مفيد لتطهير المنزل مرتين لثلاث مرات أسبوعيّاً خاصةً بعد إنتهاء الزيارات لمنزلك أو حدوث مُشاحنات مع زوجتك أو والديْك، خمس معالق كبيرة من ملح الطعام على خمسة ليترات من المياه ثم قم بغسل أرضيّة المنزل لتطهير المنزل من أى طاقة سلبيّة ولو مرّة أسبوعيّاً ،قم بإخفاء المقشات والمماسح خاصة من المطبخ أو غرفة السّفرة لأنها تعنى القذارة.





5-إحرص على وجود مخدّة/وسادة واحدة طويلة على سرير الزّوجيّة ،وسادتان تعنى فراق لكن وسادة واحدة لكليكما تعنى توحيد رؤوسكما على هدف واحد، بأى حال لاتضع مرآة بغرفة نومك فى مواجهة السرير ،هذا قد يؤدّى للمشاجرات ، تحت أى ظرف لاتضع حوض سمك فى غرفة نومك أو الحمام أو المطبخ.





6-قم بتنظيف عيون البوتاجاز دورياً ،لاتضع الملح أو الشطّة بجانب السكر أو العسل،لاتضع البوتاجاز/النّار بجانب الحوض/المَاء إن أمكنك.





7-ضع وعاء مُمتلئ بالملح فى الحمام على أحد الأرفف ،للملح قدرة على إمتصاص البكتيريا التى فى أجسادنا أثناء قضاء الحاجة أو الإستحمام،إن أصبح الملح رطباً فيجب تبديله أولاً بأول،هذا الملح سيكون ملوّثاً ويُحظر تناوله كطعام ويجب التخلص منه فوراً لتشبّعه بالبكتريا والرطوبة التى إمتصها من الحمام ومن طاقة الحمام السلبيّة، حنفيّات المياه التى تنقّط يجب إصلاحها لأن الماء يرمز للثروة فهو سبب الحياة وتنقيط الحنفيّة يرمز لهروب الثروة من بين يديك ،الحنفيّة التى تنقط تعمل تماماً مثل ساعة الحائط المعطوبة التى تتسبب فى توقف أرباحك.





8-لاتقبل مقصّات أو مفكّات أو معدّات صناعيّة تحتوى على أدوات حادّة كهديّة من صديق بل قم بشرائها بنفسك فقط عند الضرورة، قبول سكاكين أو مقصات كهديّة تجلب الفأل السّيئ، لاتسمح لأحدهم أو لنفسك بالإشارة بإصبع أو إصبعين نحوك أثناء مُناقشة حامية،هى علامة عدوانية تستجلب طاقة سلبيّة للغاية وكأن أحدهم يستدعى رمحاً لغرسه فيك.





9-الباب الرئيسى للمنزل يجب أن يكون نظيفاً من الخارج والداخل ،لاتضع خزانة الأحذية أو رفوف الجرائد القديمة بمدخل المنزل لأنها تستجلب طاقة سلبيّة.





10-وجود بناء تتجه زاويته الحادّة تجاه مدخل منزلك/عمارتك السكنية يجلب النزاعات نحوك ،عندها قم بزراعة أو غرس شجرة كبيرة تعمل كحائط صَدّ ضدّ طاقة الإشارة الحادّة السّيئة.





11-زهور الياسمين تساعد على تدفق الأموال بطريقة عجيبة فحافظ على وجودها طازجة فى منزلك.





12- يُمنع إستعمال الأبواب المُزدوجة والمُنتشرة فى الحانات ،وجود بَابيْن يرتطمان ببعضهما البعض مَرَاراً وتكراراً فى أىّ غرفة من غرف المنزل يزيد من فرص الشجار بين الزّوجين أو الشقيقيْن ، خاصّةً إن تم تركيبها فى جانب النّار من المنزل ، والأفضل التخلى عنها نهائيّاً.





13-جود الشقة أمام أو بالقرب من مستشفيات،سجون،مقابر،دور مسنين،دار معاقين، ورش حدادة أو سيارات، مسالخ ،يستجلب طاقة سلبية من هذه الأماكن لتؤذى سكان المنزل بشكلٍ ما، حرق البخور الثمين أسبوعياً، سماع الموسيقى الهادئة أو البرامج الكوميدية والإبتعاد عن الصراخ والصوت العالى يعمل كحائط صَدّ ومنظف لأى طاقة سلبية قد تلحق بالمنزل أو سكانه.





14-تعليق ساعة حائط ذات بندول مصنوع من النحاس/مكوّناتها من النحاس فى صالة منزلك تعمل على التنظيف المستمر لأى طاقة نحسة قد تلحق بالمنزل فالحركة المستمرة للبندول تقوم بعمل إرتجاجات مشابهة لتلك التى تقوم بها عند إلقاء حجر فى بركة مياه، معلوم أن النحاس الأحمر يعمل كدرع قوى للغاية ضد العيون الحاسدة وأية قوى شريرة أو سلبية، كثيراً ماتنتشر الإشاعات عن التأثير العجيب لساعة الحائط ذات البندول النحاسى فى مساعدة التلاميذ على التركيز والإستذكار فى المنزل.





15-تخلص من ريش الطاووس-إن وُجد- كزينة، فالمشهور عنه فى مُعظم ثقافات العالم كالهند وإنجلترا بأنه جالب للفقر والتعثر المالى بصورةٍ ما.





16-التماثيل الضخمة باختلاف موضوعاتها يكون لها ثقل/كثافة قد تؤثر فى مغناطيسية أرض الشقة،لزم إبعاد التماثيل خاصةً عن منطقة الصالة (سُرّة المنزل) وغرفة النوم، إزالة أو التقليل قدر الإمكان من المرايات العاكسة فى المنزل فهى تعمل بصورة مستمرة على عكس كل شيئ،فإن حدث ووضعت مرآة فى مدخل شقتك وكانت أول مايقابل عريس زارك لخطبة أختك،فالأرجح أن تعمل المرآة التى إستقبلته كعامل معاكس لتطفيشه، كذلك وضع مرآة فى غرفة المعيشة أو الجلوس تتسبب فى الشجار المستمر، أفضل مكان للمرآة هو الحمام حيث تعمل على عكس حالة التعب التى يدخل بها الإنسان لغرفة الحمام.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إتصالات هاتفيّة للتهنئة بالأعياد وهى مفيدة لتقوية أواصر صِلَة الرّحِمْ لأفراد كثيرين فى وقتٍ قصير ، فلاتبخل.









برج الثور: حفلات قد تجد نفسك حاضراً فيها فتمسّك بالإتزان ولا تتباسط مع الجميع ، مزحة غير مقصودة قد تزعجك وأنت من قد يسببها.





برج الجوزاء: تجمّع عائلى عليك فيه وضع لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج السّرطان: فرص ضائعة وعلاقات مقطوعة أو متضرّرة وحتى أجهزة معطوبة كلها واردة للإصلاح اليوم بمشيئة الله تَعَالى ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج الأسد: إنفاقك ببذخ على إحتفال خارج المنزل قد يؤدّى لخسائر على حسابك المالى ومدّخراتك، المنزل أقل تكلفة وأكثر دفئاً.





برج العذراء: وجوه الآخرين العابسة أو الباسمة تحمل مشاعرهم والتى لها دوافع وأسباب وليست من العدم، إذا عُرِفَ السّبب بطُلَ العَجَبْ ، بادر بالسؤال والصلح.









برج الميزان: برجك يعنى الموازنة بين الكرم والحرص ، العقل والقلب ، موازنة فى علاقتك بين الوالدة والزوجة ، لا تسمح لكفّة بالشطط على حساب كفّة أخرى.









برج العقرب: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غيركلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك،يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.









برج القوس: فرحة الأعياد لاتعنى رفع الحواجز الأخلاقيّة ، إحترس من تراخى أخلاقى قد يتسبب لك فى حرج وتخفيض لمكانتك، إمْشِ عِدِل يحتار عدوّك فيك.





برج الجدى: أنت من أنصار الإحتفالات المنزلية مع العائلة ،لكن تأكد أنك لن تُصاب بالتخمة أو تلبك معوى بخلط أنواع مختلفة من الأطعمة فى وقتٍ واحد.





برج الدّلو: المطلقات وأصحاب العلاقات العاطفيّة المقطوعة هم الأكثر حظاً إن أرادو إعادة المياه لمجاريها،بعد أكثر من محاولة وبأكثر من أسلوب.





برج الحوت: يوم مناسب لعمليّة تنظيف منزليّة شاملة ، تأكّد من حرق البخور بعد إنتهاء عمليّة التنظيف فهى بمثابة حمّام ساخن لطاقة المنزل.































































