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الصين تطلق بنجاح أول صاروخ فضائى حاملا للأقمار الصناعية

الأربعاء 05/يونيو/2019 - 09:00 ص
الصين تطلق بنجاح أول صاروخ فضائى حاملا للأقمار الصناعية
صاروخ فضائى
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وكالات
 
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أطلقت الصين اليوم الأربعاء بنجاح أول صاروخ فضائى حاملا للأقمار الصناعية من منصة بحرية؛ وذلك عبر منصة فى البحر الأصفر الصينى.

 

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) اليوم أن عملية إطلاق الصاروخ الحامل "لونج مارش-11" تمت فى وقت مبكر من صباح اليوم بالتوقيت المحلى، من منصة بحرية فى البحر الأصفر، فيما حمل الصاروخ أقمارا للاختبارات الفنية، و5 أقمار للاستخدام التجارى.

 

جاءت عملية الإطلاق الناجحة بعد اجتياز الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية 6 اختبارات على مدار الأشهر الماضية.

 

كان نائب رئيس قسم الفضاء بالمعهد رقم 1 التابع لمجموعة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء تانغ يا قانج صرح فى وقت سابق بأن بلاده لديها خطة واضحة لتوفير خدمات الإطلاق من البحر لأغراض تجارية باستخدام صواريخ لونج مارش، وأن هذه الصواريخ ستتمكن من إرسال أقمار صناعية تزن 500 كيلو جرام إلى المدار المتزامن مع الشمس.

 

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