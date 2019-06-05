العشرات من المصلين يؤدون صلاة العيد بالهرم
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:54 ص
محمد عصام
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أدى العشرات من الموطنين بمنطقتي الهرم والجيزة، صلاة عيد الفطر المبارك التى تعد من أهم مظاهر الفرحة عند المصريين بالعيد.
واشتد الزحام على المساجد من قبل المصلين قبل بداء صلاة العيد بدقائق الذين افترشوا الأرض ورددوا تكبيرات صلاة العيد، ففي جامع السنة المحمدية بمنطقة الهرم، دعا إمام الجامع في خطبة قصيرة بعد انتهاء صلاة العيد جموع المسلمين؛ إلى ضرورة المحافظة على الصفات الحميدة التي اكتسبوها خلال شهر رمضان من مواظبة على أداء الصلوات، وغض البصر، ومساعدة الفقراء والمحتاجين.
وطالب منهم الحرص على إدخال البهجة والسرور على أسرهم بالعيد من خلال زيارة الأقارب وإعادة صلة الأرحام المقطوعة، اقتدًاء بسنة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).
وعقب انتهاء الصلاة تجمع المصلون أمام المساجد وتبادلوا التهاني فيما بينهم بمناسبة حلول عيد الفطر، وقام بعضهم بتوزيع الحلوي والبلونات على الأطفال لإدخال الفرحة عليهم.
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