محافظ الفيوم ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر الكبير (صور)
الأربعاء 05/يونيو/2019 - 08:49 ص
ريهام على
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أدى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1440 هـ، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، واللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد، والعقيد ايمن عبد العزيز المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وقيادات الأزهر، والأوقاف، والأجهزة التنفيذية والأمنية، وحشد من المواطنين.
تناولت خطبة العيد الحكمة من الأعياد في الإسلام، وأهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر لما جاء فيها من قيم العطاء والصبر، وكيف نتخذ من تلك القيم وهذه الأخلاقيات العبرة والمثل على المستويين الأسرى والمجتمعي، كما تم التأكيد على نشر روح التسامح والتواصل بين جميع طوائف الشعب والعمل على ترسيخ فكرة المشاركة والتعاون بين أفراد المجتمع داخل وطننا الغالي.
وعقب ذلك قدم محافظ الفيوم التهنئة لشعب الفيوم الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما أكد على حرصه الشديد مشاركة أهل الفيوم فرحتهم، داعيا الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار علي مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
تناولت خطبة العيد الحكمة من الأعياد في الإسلام، وأهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر لما جاء فيها من قيم العطاء والصبر، وكيف نتخذ من تلك القيم وهذه الأخلاقيات العبرة والمثل على المستويين الأسرى والمجتمعي، كما تم التأكيد على نشر روح التسامح والتواصل بين جميع طوائف الشعب والعمل على ترسيخ فكرة المشاركة والتعاون بين أفراد المجتمع داخل وطننا الغالي.
وعقب ذلك قدم محافظ الفيوم التهنئة لشعب الفيوم الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما أكد على حرصه الشديد مشاركة أهل الفيوم فرحتهم، داعيا الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار علي مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
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