محافظ البحر الأحمر يهنئ المرضي والعاملين بالمستشفي العسكري بعيد الفطر (صور)





قام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، بزيارة المستشفي العسكري بمدينة الغردقة، للإطمئنان علي المرضى وتقديم التهنئة لهم، ولجميع العاملين والأطباء والضباط بمناسبة عيد الفطر المبارك، يرافقه اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام، واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.وخلال هذه الزيارة أكد عبد الله أن المحافظة تهدف إلي توفير الخدمة الصحية المتكاملة لأهالي البحر الأحمر، وذلك من خلال النهوض بمنظومة القطاع الصحي، ورفع كفاءة المستشفيات بما يعود بالنفع علي المواطنين.كما قدم المحافظ بعض الهدايا العينية للمرضي، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.رافق المحافظ أثناء التهنئة اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والسكرتير العام المساعد واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة والدكتور تامر مرعي مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.